В посольстве США в Москве заявили, что дипломатов РФ не высылают из Штатов

США не считают высылкой предписание Госдепартамента, согласно которому несколько десятков российских дипломатов должны покинуть Вашингтон в январе и июне этого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в американской дипмиссии во вторник.

"Это не высылка. Российские власти были проинформированы, что могут заменить тех дипломатов, которые покинут страну, назначив других сотрудников своих дипмиссий на эти должности", - сказали в посольстве США.

Так там, в частности, ответили на вопрос агентства, покинули ли американские дипломаты Россию в качестве ответной меры на решение американских властей.

По мнению Вашингтона, американский подход "обеспечивает больший паритет в работе обеих дипмиссий, так как персонал в них будет меняться с одинаковой частотой".

"Это поможет облегчить постепенное восстановление работы наших дипмиссий, необходимое для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - заявили в посольстве США.

На прошлой неделе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия, выполняя предписание Госдепа, намерена действовать исходя из принципа взаимности.