Во Франции допустили возможность личной встречи Макрона и Путина

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности личной встречи президента страны Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в РФ, но отметил, что решение об этом пока не принято, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не исключаю. Но это пока не решено", - сказал Атталь в эфире радиостанции France Info, отвечая на вопрос, будет ли личная встреча Макрона и Путина в ближайшее время и отправится ли французский лидер в РФ.

В понедельник состоялся новый телефонный разговора Путина и Макрона. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Франции условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.