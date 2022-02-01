5 фракций НС Арцаха ввели в обращение проект Закона «Об оккупированных территориях Арцаха»

Все 5 фракций Национального собрания Республики Арцах ввели в обращение проект Закона «Об оккупированных территориях Арцаха», согласно которому будет наложен запрет на деятельность зарубежных организаций желающих действовать на оккупированных Азербайджаном территориях без разрешения правительства Арцаха.

Об этом «Арменпресс» сообщил вице-спикер Национального собрания Республики Арцах Гагик Багунц.

«Законопроект введен в обращение 27 января. Он будет принят в соответствии с Регламентом НС. 16 февраля будет рассмотрен в первом чтении на очередном заседании НС. Законопроект содержит два основных посыла, первый заключается в том, что мы ни в коем случае не отдадим территории, закрепленные Конституцией Республики Арцах. Мы считаем, что, например, Гадрутский район был и всегда будет армянским. Во-вторых, мы обращаемся к правительствам всех стран, к иностранным организациям, которые так или иначе заинтересованы в участии в различных действиях на оккупированных территориях, и предупреждаем, что мы будем поднимать положения соответствующего закона на основе различных международных норм. В случае создания благоприятных условий обратимся в международные инстанции и арбитражи. В законопроекте указано, что иностранные компании могут работать только с разрешения правительства Арцаха», - сказал Гагик Багунц.

На вопрос, какой судебный процесс может быть начат, если, например, иностранная компания решит инвестировать в территории, оккупированные Азербайджаном, попадут ли они в «черный список»? Багунц ответил, что они будут следить за процессами и создадут базу данных.

«В дальнейшем, при благоприятных условиях, мы представим оценку этой деятельности в различные международные инстанции», - добавил Багунц.

По словам вице-спикера НС НКР, все 5 фракций объединились и активно участвовали в разработке этого законопроекта.

Отвечая, какие именно территории будут включены-территория НКАО или территории, считающиеся зоной безопасности, Багунц сослался на статью 175 Конституции Арцаха, в которой отмечено, что до восстановления территориальной целостности Республики Арцах и уточнения границ общественная власть осуществляется на той территории, которая фактически находится под юрисдикцией Республики Арцах.