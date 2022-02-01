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Ставка рефинансирования повысилась на 0,25 процентных пункта

Ставка рефинансирования повысилась на 0,25 процентных пункта

Совет Центрального банка Армении на заседании 1 февраля принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив 8,0%.

Как сообщили «Арменпресс» в Центральном банке Армении, процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемая Центральным банком Армении, составит 9,5%.

Процентная ставка средств, привлеченных Центральным банком Республики Армения от банков -6.5%.
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