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В Армении за прошедший день подтверждено 3 127 случаев заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 3 127 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 1 февраля в Армении всего подтверждено 370 922 случая заражения COVID-19, 336 079 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 056 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 25 250 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 890 тестов. Подтверждено 3 127 случаев заболевания COVID-19, вылечились 74 заболевших, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 734 878 тестирований.
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