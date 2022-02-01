Переговоры с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на финальном этапе, у сторон осталось не более нескольких недель, чтобы достичь соглашения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник представитель госдепартамента США высокого ранга.

"Мы сейчас находимся на финальном отрезке пути. Как мы уже говорили, эти (переговоры) не могут продолжаться вечно. Это не предсказание, не угроза и не искусственно установленные сроки. Это всего лишь требование, которое мы донесли до Ирана и до всех членов группы "5+1", - сказал представитель американского дипведомства в ходе телефонного брифинга.

По его словам, на возвращение сторон к выполнению условий иранской ядерной сделки остается не более нескольких недель. Представитель госдепа добавил, что Тегерану необходимо принять политическое решение относительно того, намерен ли он вернуться в СВПД.