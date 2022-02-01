Шуши: Шушан Петросян представила свою новую песню

Заслуженная артистка Республики Армения Шушан Петросян представила свою новую песню «Шуши». Как передает «Арменпресс», клип на песню уже есть в интернете.

Автор слов и музыки - Анна Овнер, режиссер клипа - Ваге Ян, оператор - Сурен Тадевосян.