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Шуши: Шушан Петросян представила свою новую песню

Шуши: Шушан Петросян представила свою новую песню

Заслуженная артистка Республики Армения Шушан Петросян представила свою новую песню «Шуши». Как передает «Арменпресс», клип на песню уже есть в интернете.

Автор слов и музыки - Анна Овнер, режиссер клипа - Ваге Ян, оператор - Сурен Тадевосян.
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