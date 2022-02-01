После войны ТУМО Степанакерта получит новое дыхание

Центр креативных технологий ТУМО сделает все, чтобы восстановить свою активную деятельность в Степанакерте. В Арцахе появятся три новых бокса ТУМО. Об этом с «Арменпресс» говорила директор центра Мари Лу Папазян.

Она рассказала, что до войны в Центре ТУМО в Степанакерте обучалось около 1 000 воспитанников. Сейчас их число достигает почти 600.

«Мы добавляем три бокса: в Мартакерте, Аскеране и в Мартуни. Каждый ТУМО бокс даст возможность в год обучать около 320 молодых людей в области технологий и дизайна. Мы создаем связь между боксами и центром. Таким образом, мы, вероятно, выйдем на нашу прежнюю цифру - 1 000 обучающихся и даже больше», - сказала Мари Лу Папазян.

Она объяснила деятельность малого ТУМО бокса, подчеркнув, что учащиеся этап самостоятельного обучения проходят в боксе своего города, а для участия в практических занятиях отправляются в ближайший центр ТУМО, или присоединяются к ним в онлайн режиме. Центр предоставляет и транспорт, чтобы добраться до них.

Мари Лу Папазян отметила, что бокс дает молодым людям возможность, не покидая места жительства, выполнять свою работу. Для удобства боксы размещают рядом с учебным заведением. Также в сотрудничестве с МОНКС думают о том, как максимально использовать возможности боксов для переподготовки учителей.

«Будут программы и для взрослых. Мы работаем в этом направлении, для того, чтобы один или два раза в неделю в Арцахе проводить курсы для взрослых, и даже иметь связи с зарубежными университетами и программами», - сказала Мари Лу Папазян.

В целях возобновления деятельности Центра ТУМО в Степанакерте организуются открытые и бесплатные кинопоказы. Они принимают не только воспитанников центра, но и гостей.

«Зная Арцах, зная ее молодежь, я уверена, что прежняя активность будет восстановлена. Учащиеся там всегда были очень активными и сильными, интересовались ТУМО. Я уверена, что активность будет восстановлена и количество воспитанников даже увеличится по сравнению с прежним», - заверила Мари Лу Папазян.

Здание центра не пострадало во время войны. Они пытаются обеспечить электричество и интернет. Думают об установке генератора, чтобы обеспечить центр постоянным подключением к интернету и освещением. Мари Лу Папазян рассказала и о потерях.

«Самые большие потери мы понесли в Степанакерте, мы всегда будем помнить наших ребят. То, что они сделали ради нашей защиты, мотивирует нас на большее, мы становимся увереннее. Как бы мы ни сожалели о них, как бы нам ни было больно от потерь, тем не менее, это придает нам сил, уверенности в том, что мы продолжим, что мы ни на секунду не отступим от своих планов», - подчеркнула она.

Центр креативных технологий ТУМО - бесплатный образовательный центр для 12-18 летних юношей и девушек, специализирующийся в области дизайна и технологий.

Центр ТУМО был открыт в Ереване в 2011 году. В настоящее время в Армении действуют 3 центра ТУМО: в Ереване, Дилижане, Гюмри и один в Степанакерте. За пределами Армении имеется 7 международных центров в Париже, Бейруте, Москве, Тиране, Берлине, Киеве и в Лионе. Планируется открытие центров в Кохбе и в Масисе, а также за рубежом - в Калифорнии, Токио и Нур-Султане.

В 2019 году была анонсирована новая региональная программа ТУМО бокс. ТУМО бокс представляет собой легко перемещаемый, но технически оснащенный мини ТУМО. Он может быть размещен в любом городе или деревне и служить местом самообучения для местных подростков.

Первый центр ТУМО открылся в Ереване 14 августа 2011 года. На церемонии открытия выступил солист группы «System of a Down» Серж Танкян. Ереванский центр также является штаб-квартирой компании. Создание Центра инициировано Образовательным фондом «Симонян» и его руководителями Семом и Сильвой Симонян.

Карине Тертерян