Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в статье отмечается, что новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако есть два необычных признака, которые иногда сохраняются у человека после заражения — это боль в спине и головокружение.

По словам врача Энн Мэри, неприятные ощущения в пояснице возникают у пациентов с "омикроном" гораздо чаще и приносят больше страданий, чем у заболевших вариантом "дельта". Новая мутация, уточнила медик, сопровождается сильной миалгией (болью в мышцах — прим. ред.).

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах.