В Украине вышла книга про армянского маршала Сергея Худякова

Харьковский писатель Сергей Манукян издал книгу «Полет и кара» о жизни маршала Сергея Худякова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, в книге рассказывается о десятках и сотнях персонажах, их драмах и трагедиях.

Автор раскрывает уникальные факты из жизни маршала Худякова (Арменака Ханферянца) — его детстве, семье, жизненном пути и связи с Украиной. Как утверждает сам писатель Сергей Манукян, тайна судьбы всемирно известного маршала до сих пор остается нераскрытой.

Сергей Ишханович Манукян — историк, журналист. Член Национального союза журналистов Украины. Опубликовал в периодической (местной и центральной) печати более 200 статей социально-экономической тематики, а также по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военной истории. Публикации в журналах «Знамя», «Наука и техника» и других. Автор книг: «Боевые награды Второй мировой войны», «Федеральное бюро расследований. Несекретные материалы», «Полет и кара. История одного падения» и нескольких других.