Постпред США в ООН заявила о необходимости обсудить ситуацию вокруг Украины

США считают, что пришло время обсудить ситуацию вокруг Украины в открытых форматах. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"В последние несколько недель мы провели более 100 встреч с российскими коллегами, все они проходили в закрытом режиме, и мы считаем, что сейчас настало время обсудить это в открытом формате", - сказала представитель США.

В СБ ООН в понедельник по инициативе США проходит заседание по ситуации с Украиной. Россия выступила против него.

"Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта, но мы не можем просто сидеть и ждать", - сказала представитель США.

Она назвала концентрацию российских сил вокруг границы Украины "крупнейшей мобилизацией в Европе за десятилетия".

"Мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но мы будем решительны, стремительны и едины, если Россия вновь вторгнется на Украину", - добавила она.