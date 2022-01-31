Лондон хочет знать планы Москвы по Украине

Лондон хочет услышать о планах РФ на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом журналистам заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Вашингтон хочет обсудить на заседании СБ ООН в понедельник якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эту затею намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".

"Мы хотим услышать от России о ее планах", - сказал Кариуки.