Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно.

"Сегодня утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо и продолжу работать удаленно на этой неделе, соблюдая рекомендации в области общественного здравоохранения", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщил Трюдо в Twitter.

Объявив о болезни, канадский премьер также призвал всех вакцинироваться против COVID-19.

Ранее Трюдо сообщал, что ушел на пять дней карантина после контакта с человеком, больным COVID-19.