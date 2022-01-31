Совбез ООН собрался на заседание по Украине

Совет Безопасности ООН собрался в понедельник на заседание по ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заседание ранее запросили США.

СБ ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение заседания. Так, "за" проголосовали 10 стран, "против" - Россия и Китай, три воздержались. Для проведения встречи было необходимо девять голосов в поддержку.

Как объявила председатель Совета, постоянный представитель Норвегии Мона Юуль, в заседании примут участие представители Украины, Белоруссии, Литвы и Польши.

27 января проведение заседания по Украине запросили США. К ним присоединилась Украина.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.