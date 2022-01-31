Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-01-22

ЕРЕВАН, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 января, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 482.78 драм. Курс евро сократился на 0.69 драмa и составил 539.55 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 6.23 драм. Курс британского фунта вырос на 1.20 драмa и составил 649.15 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 729.55 драмa и составила 27755.19 драм. Цена серебра сократилась на 20.95 драмa и составила 349.24 драм. Цена платины сократилась на 753.46 драмa и составила 15568.3 драм.