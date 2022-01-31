Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 374 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 374 701 198, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 664 012 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 333 001 инфицированный COVID-19, число летальных исходов составило 884 260.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 302 440, а число умерших от последствий заражения вирусом - 495 050.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 360 647 человек, из них скончались 627 150.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 728,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 716 человек, Индии - 353, Бразилии - 2 917.