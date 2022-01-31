Армянские миротворцы получили награды

В связи с 30-летием Армянской армии на военной базе Шама в Ливане было организовано праздничное мероприятие.

Как сообщили « Арменпресс » в Министерстве обороны Армении, армянские военнослужащие, осуществляющие под эгидой ООН миротворческую миссию в Ливане, командованием военной базы за высокую воинскую дисциплину и добросовестную службу были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.