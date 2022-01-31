Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

Армянские миротворцы получили награды

Армянские миротворцы получили награды

В связи с 30-летием Армянской армии на военной базе Шама в Ливане было организовано праздничное мероприятие.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, армянские военнослужащие, осуществляющие под эгидой ООН миротворческую миссию в Ливане, командованием военной базы за высокую воинскую дисциплину и добросовестную службу были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]