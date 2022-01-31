Министр ВТП считает, что развитие экономики без искусственного интеллекта невозможно
Правительство Армении искусственному интеллекту придает особую важность, без него развитие экономики невозможно. Как сообщает «Арменпресс», об этом на конференции «Перспективы искусственного интеллекта в Армении», состоявшейся в Ереване, заявил министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.
Он отметил, что решением премьер-министра РА Никола Пашиняна создан Совет по управлению информационными системами, который возглавил вице-премьер Мгер Григорян.
«В Республике Армения есть структура, которая должна управлять этим процессом цифровых реформ и изменений. Понятно, что эта работа не может быть выполнена без поддержки государственного сектора и профессиональных кругов. В этом контексте мы этому событию придаем большое значение», - сказал Ваагн Хачатрян.
Министр отметил, что программы, реализуемые министерством, не решаемы без искусственного интеллекта.Цель конференции - интересные и содержательные обсуждения на площадке обмена новыми идеями о перспективах использования искусственного интеллекта в сфере образования, при участии государственных структур, донорских сообществ, компаний, занимающихся информационными технологиями, а также академического потенциала.
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