Показатель числа госпитализаций с ковидом в России за неделю вырос на 40,4%

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 102,8%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей - на 40,4%. Как передает Арменпресс, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, заболеваемость выросла в 83 из 85 регионов, при этом в 19 рост превысил средний по стране. Число госпитализаций из-за новой болезни увеличилось в 80 субъектах Федерации (в 38 из них - сильнее, чем по России в целом).

Омикрон-штамм зарегистрирован уже в 82 регионах против 64 в прошлый понедельник, рассказали в штабе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в настоящее время доля дельта-штамма в России снизилась до 47,9%, на "омикрон" и другие доминирующие штаммы приходится 52,1%. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России зафиксировано 5,9 тыс. инфицированных "омикроном", причем 90% заразились внутри страны.