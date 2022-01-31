Правительство Армении сокращает сроки самоизоляции по причине COVID-19

31 января правительство Республики Армения внесло изменения в Приложение к решению от 11 сентября 2020 года о самоизоляции по причине COVID-19, которым предлагается ее сокращение. Как сообщает «Арменпресс», для вакцинированных граждан предлагается установить 7 календарных дней самоизоляции со дня взятия пробы ПЦР, вместо 14 дней. И 10 календарных дней со дня взятия пробы ПЦР для не вакцинированных граждан, которые могут быть сокращены до 7 в случае отрицательного результата ПЦР-теста.

«На основании предложения Центров по контролю и профилактике заболеваний США срок самоизоляции в США установлен в 5 дней. Ряд европейских стран также сократили срок самоизоляции, например, Великобритания установила срок самоизоляции в 7 дней, Франция и Швейцария - в 5 дней. Республика Армения предлагает установить период самоизоляции в 7 календарных дней для вакцинированных граждан и 10 календарных дней для не вакцинированных, который может быть сокращен до 7 календарных дней в случае отрицательного результата ПЦР-теста», - говорится в обосновании проекта.

Проект разрешает гражданам, прибывающим в аэропорт, заходить в зал прилета, строго соблюдая противоэпидемические правила.

Решение вступит в силу на следующий день после его официального опубликования. Действие решения распространяется также на лиц, находящихся на самоизоляции на день вступления решения в силу.