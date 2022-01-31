Байден хочет договориться с Катаром о поставках газа Европе на случай санкций против РФ

Президент США Джо Байден на запланированной на понедельник встрече с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани рассчитывает на договоренность о помощи Катара в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае введения санкций против России из-за Украины, как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Associated Press (АР).

Оно отмечает, что "усилия по разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия попытается отрезать Европу от поставок газа, являются, пожалуй, самым насущным вопросом в их повестке дня".

Агентство напоминает, что "любое российское вторжение на Украину почти наверняка вызовет экономические санкции со стороны США и их европейских союзников". Это может привести к нехватке нефти и газа во всем мире и, скорее всего, к повышению цен на энергоносители.

В то же время агентство, ссылаясь на оценки экспертов, отмечает, что Катару "это будет очень трудно сделать, потому что избыточного предложения нет".

Катар уже работает на полную мощность, большая часть его поставок осуществляется по контрактам в Азию. По мнению аналитиков, "даже если некоторых тихоокеанских союзников США, включая Индию, Японию и Южную Корею, убедят перенаправить часть заключенных на поставки СПГ контрактов на Европу, это окажет лишь небольшое влияние на смягчение удара".

Будущие цены на природный газ выросли на прошлой неделе на фоне растущих опасений рынка, что потенциальный конфликт может нарушить транзит российского экспорта через Украину в Европу. Кризис усугубился из-за того, что Россия, которая обычно поставляет около 40% природного газа в Европу, сократила свой экспорт примерно на 25% в четвертом квартале 2021 года, пишет АР.