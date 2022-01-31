Финансирование реализованных в прошлом году в Гегаркуникской области программ составило 34 909 928 000 драмов

Управление программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской области подвело итоги 2021 рабочего года, согласно которым фактическое финансирование программ, реализованных в Гегаркуникской области в 2021 году, составило 34 909 928 000 драмов.

Как сообщила «Арменпресс» начальник Управления программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской области Вардуи Мнацаканян, на основе стратегии развития Гегаркуникской области на 2017-2025 годы был разработан план действий Гегаркуникской области на 2021 год и были профинансированы запланированные проекты - 57 127 997 000 драмов. Был составлен годовой мониторинговый отчет за 2021 год, в результате чего финансирование реализованных мероприятий во всех сферах в 2021 году фактически составило 34 909 928 000 драмов, было создано около 1 282 рабочих мест. «Значительные инвестиции вложены в градостроительство, дорожное строительство, строительство школ, в программы дотаций, сельское хозяйство, здравоохранение и в другие сферы. Инвестиции осуществлялись из государственного бюджета РА, местного бюджета, Всемирного банка, немецкого банка KFW и ряда других международных структур. Построены дороги международного, республиканского, регионального и коммунального значения, здания учебных, дошкольных, культурных и медицинских учреждений, проведены водопроводы для питьевой воды и для орошения, установлены солнечные фотоэлектрические станции, газопровод, линии электропередач и трансформаторные подстанции, новые системы орошения пастбищ. Мы думаем, что и в этом году в различных сферах жизни нашего региона у нас будут серьезные достижения», - отметила Вардуи Мнацаканян.

Хосров Хлгатян