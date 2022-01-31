Хуситы заявили об очередной атаке ракетами и беспилотниками по территории ОАЭ

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь атаковало территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом, как передает телеканал Almasirah, сообщил в понедельник официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа.

"Наши вооруженные силы нанесли удары по важным целям в эмирате Абу-Даби с помощью нескольких баллистических ракет типа "Зульфикар" и другим чувствительным целям в эмирате Дубай посредством дронов "Самад-3" в рамках операции "Ураган Йемена - 3", - сказал он. Сариа в очередной раз предупредил эмиратцев, проживающих в стране иностранцев и компании, чтобы они "держались подальше от жизненно важных объектов", пригрозив новыми нападениями на них в ближайший период, передает Арменпресс․

Минувшей ночью Минобороны ОАЭ заявляло о перехвате и уничтожении баллистической ракеты хуситов. Отмечалось, что ее фрагменты упали за пределами населенных пунктов, не причинив вреда.