На автодорогах Гегаркуника проводятся снегоуборочные работы

По причине снега и метели в Гегаркуникской области в последние дни на некоторых дорогах возникла труднопроходимая ситуация.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской области, труднопроходимы были дороги Верин Геташен-Мадина, Варденис-Айрк, Хачахбюр-Гегакар, Цовак-Ахпрадзор, Чамбарак- Агберке. На данный момент они уже расчищены. «По состоянию на утро 31 января из-за метели перевал Варденяц остается закрытым, ведутся работы по его расчистке. Все остальные дороги открыты и проходимы. Гололедица и снег - лишь на некоторых участках. В некоторых горных или высокогорных населенных пунктах непроходимость дорог была вызвана метелями, но снежные скопления своевременно устранялись обслуживающими организациями. В течение дня были и метели, но, несмотря на это, проходимость дорог удается обеспечивать», - сказал начальник Управления транспорта и дорожного строительства Гегаркуникской администрации Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян