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В Армении в ближайшие дни ожидается переменчивая погода

В Армении в ближайшие дни ожидается переменчивая погода

31 января, с 1 по 3 февраля на всей территории республики осадков не ожидается. Осадки будут 4 и 5 февраля.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 31 января по 3 февраля температура воздуха постепенно повысится на 3 - 6 градусов.
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