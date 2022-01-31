Британский премьер отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании из-за ситуации вокруг Украины отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылками на многочисленные правительственные источники.

Они информировали агентство, что с инициативой об отмене визита выступила британская сторона, мотивировав это "обострением напряженности вокруг Украины".

Ранее японские и британские СМИ сообщали, что Джонсон в следующем месяце может совершить свой первый визит в Японию после вступления в должность главы правительства. В то же время, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно на брифинге в понедельник опроверг сообщения о том, что Джонсон планировал посетить Японию.