В январе-декабре прошлого года рост экономической активности в Армении составил 5.8%

В январе-декабре 2021 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года рост экономической активности в Армении составил 5.8%.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Статистический комитет Армении. Рост в сферах экономики имеет следующую картину:

сфера услуг - 7.8%;

торговый оборот - 7.5%;

строительство - 7.4%;

производство промышленной продукции - 3.3%.

За данный период в сфере сельского хозяйства зафиксирован спад в 1.1% .

В декабре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем показатель экономической активности в Армении вырос на 24.1%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года - на 9.9%.

В январе-декабре по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос на 7,2%.