Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол

Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, как передает Арменпресс, об этом заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

"Мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией", - заявил посол в интервью "Известиям".

По словам Алипова, Индия исторически наладила тесные связи с Центральной Азией, ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона.

"Индия проявляет интерес к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией. На этом пространстве активно действует ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – ред.), членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка — наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество. Кроме того, этот регион является зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул посол.