В Москве существенно возросла заболеваемость COVID-19 среди детей

В столице отмечается рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций среди детей и подростков, с 1 февраля коечный фонд для их лечения будет расширен почти до 1,3 тыс., как передает Арменпресс, об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас, в связи с распространением штамма "омикрон", существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19", - сказала она. "Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г.Н. Сперанского. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тысячи коек", - сообщила заммэра.