В Грузии на угольной шахте произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате взрыва на угольной шахте в грузинском городе Ткибули (край Имерети). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

Все пострадавшие уже доставлены в Тбилиси. У них ожоги разной степени тяжести. Причины трагедии установит следствие.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.