Акции AКБА банка будут зарегистрированы

AКБА банк подводит итоги 2021 года. Банк в Армении в прошлом году публично разместил 500 000 акций на общую сумму 7,5 млрд драмов. Эти акции вскоре будут зарегистрированы на Армянской фондовой бирже, что каждому человеку и каждой компании даст возможность купли и продажи акций банка.

«Мы еще не завершили процесс выпуска акций. Конечно, мы их выпустили и разместили, но мы все еще ждем финального события - листинга акций. Процесс листинга - это новый процесс, новая культура в республике. Когда этот процесс начинается на бирже, все партнеры, заинтересованные в покупке или продаже ценных бумаг банка, получают возможность сделать это. В короткие сроки мы всем нашим акционерам и потенциальным акционерам дадим возможность совершать сделки онлайн, в режиме реального времени», - сказал Акоп Андреасян, генеральный директор AКБА банка.

В 2021 году AКБА банк зарегистрировал рост по всем основным финансовым показателям.

Капитал банка вырос на 26,3% до 89 млрд драмов.

Активы банка составили 548 млрд драмов, увеличившись на 10,6%.

Банк в реальном секторе экономики распределил кредит в 370 млрд драмов, увеличив его по сравнению с прошлым годом на 14,2%.

Объем депозитов в банке вырос на 9,0%, достигнув около 300 млрд драмов.

Показатель рентабельности капитала - 13,5%.

Балансовая стоимость одной акции составляет 16,189 драмов, прибыль на акцию - 1 848 драмов.

AКБА Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.