В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Количество лиц, получивших только первый компонент вакцинации от COVID-19, составляет 190 036.

Бустерную дозу получили 8 951 человек.