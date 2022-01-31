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В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Количество лиц, получивших только первый компонент вакцинации от COVID-19, составляет 190 036.

Бустерную дозу получили 8 951 человек.
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