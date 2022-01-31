В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек
В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
Количество лиц, получивших только первый компонент вакцинации от COVID-19, составляет 190 036.Бустерную дозу получили 8 951 человек.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 11:17 СМИ: Мисс США-2019 нашли мертвой в Нью-Йорке
- 11:10 В Армении за прошедший день подтверждено 1 362 случая заболевания COVID-19
- 11:08 Партия премьера Португалии получила большинство кресел в парламенте по итогам выборов
- 10:26 В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 842 213 человек
- 10:24 100 идей: молодой программист предлагает новую систему ПВО, направленную против БПЛА
- 10:18 В Арцахе подтверждено 19 новых случаев заражения COVID-19
- 10:17 В Бельгии начинаются морские командно-штабные противоминные учения НАТО Dynamic Move
- 10:03 “Новая книга” - 1/22: Саркис Степанян, Давид Давтян, Сергей Довлатов, Артак Мовсисян
- 09:34 СМИ: сирийские средства ПВО отразили израильскую ракетную атаку над Дамаском
- 30.01-16:49 Армения и Нидерланды отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
- 30.01-16:10 Фронтовые друзья основали свой бизнес в Гюмри
- 30.01-15:28 В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, потеплеет на 3- 6 градусов
- 30.01-14:24 Следственный комитет раскрыл случай убийства на перекрестке улиц Амиряна и Маштоца в Ереване
- 30.01-13:43 Состояние водителя машины, упавшего с моста на трассе Аштарак-Ереван, крайне тяжелое
- 30.01-13:08 Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на территориях общей площадью 16,5 кв/м
- 30.01-12:42 Спасатели вывели из блокады 19 автомобилей
- 30.01-12:28 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Ларс открыт
- 30.01-11:46 Официальный трейлер фильма "Весна ..." уже в сети
- 30.01-11:32 Решения о переходе на всеобщее дистанционное обучение нет. МОНКС РА
- 30.01-11:14 COVID-19: в Армении за сутки установлено 2085 случаев, умерли 5 человек
- 30.01-10:50 Президент Арцаха принял участие в заседании Военного совета в Министерстве обороны
- 29.01-17:29 Анонс мероприятий на 31 января
- 29.01-17:15 Главы МИД Германии и Франции посетят Украину
- 29.01-16:57 Путин не планирует встречи с лидерами других стран на Зимних Олимпийских играх в Пекине
- 29.01-16:47 Президент Арцаха наградил группу спортсменов и тренеров
15:49, 28.01.2022
1248 просмотров Роналду на встрече с премьер-министром ОАЭ и наследным принцем — в футболке армянского бренда
20:53, 24.01.2022
1188 просмотров Пашинян о необходимости подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
19:52, 27.01.2022
906 просмотров США привержены продолжению тесного сотрудничества с Арменией в сферах правосудия и верховенства права: посол
16:48, 27.01.2022
894 просмотров Отставка с поста президента не помешает проведению в Армении «Матча Легенд»: письмо Армена Саркисяна президенту ФИФА
22:06, 27.01.2022
889 просмотров Армения может гордиться своими достижениями: докладчик ПАСЕ по Армении