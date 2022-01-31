В Арцахе подтверждено 19 новых случаев заражения COVID-19

30 января в Арцахе проведено 79 тестов, подтверждено 19 новых случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Арцаха сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 23 пациента. Врачи состояние 3 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 17 - тяжелое. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях. Есть 1 летальный исход.

В 2022 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 1 909 граждан, из которых у 173 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.