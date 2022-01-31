“Новая книга” - 1/22: Саркис Степанян, Давид Давтян, Сергей Довлатов, Артак Мовсисян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Саркис Степанян, Давид Давтян: Армрестлер

Книга “Армрестлер” - это не только биография, это познавательный и обучающий справочник, психологическая консультация, как можно выйти из самой большой трагедии и изменить реальность. Спустя 3 месяца после тяжелого ранения, полученного в 2014 г., потери двух ног и правой руки Саркис Степанян вновь начал ходить, спустя 3 года стал чемпионом мира по армрестлингу. Своим примером он доказал, что безвыходных ситуаций не бывает, если у тебя есть сила воли и жажда жизни.

Книга поможет подобным людям найти мотивацию и быстрее встать на ноги, откроет для них новые горизонты. Герой книги сегодня ведет целую группу, как и прежде, до получения ранения. Благодаря ему многие заново открыли себя, приобрели надежду, боролись и стали профессиональными спортсменами-рекордсменами. Издательство: Newmag.

Переводная литература

Сергей Довлатов: Филиал

“Филиал” - это история первой любви Сергея Довлатова (1941-1990), завершившейся браком. Первая любовь, ее взлеты и падения, небесное счастье и адские страдания. И, несмотря даже на развод - тлеющая, но никогда не умирающая. Перевод: Леонид Зильфугарян; Издательство: Антарес.

Документальная литература

Артак Мовсисян: История письменной культуры Армении до Маштоца

Монография посвящена раннему этапу зарождения и развития письменности на Армянском нагорье, изучению систем письма, использовавшихся в Армении до Месропа Маштоца, и оставленных ими письменных памятников. Представлены системы письма, созданные как отечественными, так и зарубежными странами, привнесенные и использовавшиеся нашими предками вместе с их памятниками письменности. Отдельные главы посвящены надписям, оставленным иностранцами на территории Армении, а также письменным памятникам неизвестного происхождения и неизвестного значения. Также содержится информация о письменах местного и иностранного происхождения, найденных в Армении. Работа может быть полезна арменоведам, археологам, студентам и всей читающей публике, интересующейся арменоведением. Издательством: Зангак.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.