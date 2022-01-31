100 идей: молодой программист предлагает новую систему ПВО, направленную против БПЛА

Войны нового поколения требуют и новых систем защиты. Этот императив подтолкнул молодого офицера-программиста к новаторской идее. Создана «Активная система ПВО с автоматизированным оптическим обнаружением». Ее армянское наименование «Дракон». В «Арменпресс-Подкаст» мы беседовали о новой научной программе в военной сфере, автором которой является победитель проекта «100 идей для Армении» Альберт Овакимян.

Он отмечает, что проект очень актуален в нашей нынешней военно-политической обстановке, так как практически нет средств, способных надежно и эффективно бороться с беспилотниками -камикадзе, имеющимися на вооружении противника, в частности с «Harop» израильского производства. Развитие данного вида вооружения идет к тому, что размеры «камикадзе» становятся все меньше, число ударных групп увеличивается, а программное обеспечение переходит на искусственный интеллект.

«Проект представляет собой решение, требующее минимальных производственных ресурсов с современными, доступными цифровыми технологиями и инструментами, в принципе имеет модульную структуру, которые связаны локальной сетью, и могут использоваться различные комбинации модулей. Это интеграция, совмещение и использование уже произведенных в Армении средств с программным обеспечением с современными решениями, которые вместе будут образовывать активную систему ПВО, а эксплуатация потребует минимальных энергетических и человеческих ресурсов. Она уникальна тем, что с применением оптических решений будут использованы принципы существующих методов радиолокационного обнаружения-сопровождения, радиоэлектронного противостояния», - сказал Альберт Овакимян.

Это система активной защиты войск, воинских частей, военных объектов и боевой техники от БПЛА, которая сможет обнаруживать, отражать, также и атаковать беспилотники противника в оптической видимости, в момент прямой атаки, до их приближения к цели.

Автор проекта подчеркнул, что вся система разработана с цифровыми решениями, компоненты не требуют прямого постоянного обслуживания человеком. Она будет по принципу «установил и забыл». Управление и контроль будут осуществляться посредством внутренней локальной сети, всего 1 командой. Она сможет заменить ПНВ (пункт наблюдения за воздухом), выполняя эту работу намного эффективнее. Отсутствие необходимости присутствия оператора на месте сможет спасать жизни при возможных опасностях. Благодаря модульной структуре система легко модифицируется, модернизируется и имеет гибкие возможности развития, не требует больших производственных ресурсов.

«Проект пока находится на первой стадии исследований. Имея знания в области систем ПВО и программирования, я уверен, что проделав небольшую командную работу с привлечением высокоразвитых IT-специалистов нашей страны, мы сможем добиться больших результатов», -сказал автор проекта.

Конкурс «100 идей для Армении» - молодежная программа, организованная Министерством образования, науки, культуры и спорта с целью вызвать интерес у молодых людей, занимающихся наукой, и предложений инновационных идей. Конкурс насчитывает более 20 номинаций, которые включают в себя разные направления. В 2021 году приказом министра в порядок проведения конкурса было внесено изменение, согласно которому в пяти номинациях учреждена призовая сумма в размере 500.000 драмов.

Автор серии: Гаяне Габоян