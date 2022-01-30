Фронтовые друзья основали свой бизнес в Гюмри

В Гюмри 30 января три товарища – участники Второй Арцахской войны открыли свой бизнес — дизайнерскую компанию.

Как передает Арменпресс, решение основать компанию в Гюмри они приняли с целью развития родного города и с желанием крепко стоять на родной земле. Три участника Второй Арцахской войны претворили в жизнь. Службу в армии, совпавшую с днями войны, прошли в разных воинских частях, но воспоминания о тех днях у всех троих одинаковые. Они признаются, что долго не могли очнуться от состояния «спячки» тех дней, хотя то, что было, нельзя забыть. Решение начать бизнес на родине, однако, далось непросто.

«Сразу после демобилизации мы помнили только свои потери и трудные дни, но тогда мы нашли в себе силы и решили, что мы должны сохранить Родину сильной, работая по своей профессии. Это начало новой страницы на родине. Мы не забудем наших павших друзей, но мы не хотим жить, все время оглядываясь назад», — сказал 22-летний Рафаел Чахалян, во время войны служивший в Мартакерте.

Службу в Мартакерте провел и Рафаел Егоян. «Наше самое большое достижение — это наша дружба. Правда, во время войны мы не были в одной роте, но все трое, как тысячи мальчишек, объединились вокруг идеи защиты Родины, и сейчас, я думаю, мы все должны объединиться вокруг идеи строительства Родины. Мы хотим добиться этого этим своим маленьким шагом»

Сегодня все трое хотят остаться, жить и создать семью в Армении. Несмотря на трудности, три товарища видят не только себя, но и будущее своих детей только в Армении, и ради этого делают первый шаг. «Мы сделаем Армению процветающей, наше будущее здесь», - уверяет Нарек Ованнисян.

Арменуи Мхоян