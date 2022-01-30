Следственный комитет раскрыл случай убийства на перекрестке улиц Амиряна и Маштоца в Ереване

По делу об убийстве на пересечении улиц Амиряна и Маштоца в Ереване, рассматриваемом в третьем следственном отделе административного района Кентрон и Норк-Мараш Следственного управления Следственного комитета РА, задержан житель Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете Республики Армения, 30 января в 01:58 часов из медицинского центра поступил звонок о том, что к ним доставлено тело мужчины с колото-резаными травмами.

«В результате проведенных следственных и иных судебных действий, а также неотложных мер, принятых совместно с Полицией, установлен ряд обстоятельств получения мужчиной несовместимых с жизнью телесных повреждений, в том числе личность погибшего, лиц, совершивших предполагаемое преступление, а также место происшествия.

По предварительной информации, около 01:15 часов 30 января 2022 г., перед цветочным магазином на пересечении улиц Амиряна и Маштоца в Ереване, 29-летний житель Еревана поссорился с 34-летним сотрудником той же торговой точки, во время чего нанес ему ножевые ранения в различные части тела, незаконно, умышленно лишив его жизни», — говорится в заявлении.

Согласно источнику, в связи с инцидентом в третьем следственном отделе административных районов Кентрон-Норк-Мараш Ереванского городского управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.

"В ходе предварительного следствия был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого была обнаружена рукоять ножа, являвшегося орудием преступления, со следами крови. Были взяты пробы, допрошены свидетели и назначен ряд экспертиз.

В тот же день 29-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве, допрошен об обстоятельствах происшествия, дал признательные показания", - сообщили в Следственном комитете РА, добавив, что ведется предварительное следствие, принимаются необходимые меры для обеспечения объективного, всестороннего расследования, проверки указанных обстоятельств.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.