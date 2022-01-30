Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС Армении с 28 по 29 января получил 18 сигналов об автомобилях, заблокированных на разных территориях Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, автомобили были заблокированы в Ереване, Апаране - Арагацотнской области, Джермуке - Вайоцдзорской области, Цахкадзоре, Чаренцаване, в селах Нор Гехи, Арзни, Птгни - Котайкской области, в Горисе, Татеве - Сюникской области, в Амасии, Ацике, Вардахбюре, Мец Сепасаре Ширакской области и на автодороге Сараландж-Сараван.

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели вывели из блокады 19 автомобилей и оказали соответствующую помощь 27 гражданам.