Официальный трейлер фильма режиссера Романа Мушегяна "Весна ..." вышел в интернет. С 29 января он доступен в Youtube и других социальных сетях. Фильм выйдет на экраны в первый день весны, 1 марта.

Как сообщила Арменпресс PR-менеджер фильма Роза Григорян, «Весна…» - фильм о войне, любви, самых преданных людях наших дней, о единстве, о формировании государственного мышления, о патриотизме… и все это - глазами трех поколений.

"Мы рады наконец представить общественности официальный трейлер нашего фильма, благодаря которому общественность будет иметь определенные представления о масштабе съемок, о сюжете картины, об актерском составе и основных конфликтах. Мы уверены, что фильм не оставит равнодушным ни одного зрителя и пробудит множество вопросов среди кинодеятелей", - отмечает режиссер фильма Роман Мушегян.

Главный продюсер фильма — Александр Хачатрян, продюсер — Диана Аветисян. Автор сценария — Арутюн Гукасян, оператор — Сурен Тадевосян, а копозитор — Арман Элберт. Монтаж — Микаел Торгомян, художник — Тигран Асатуров.

В ролях: Александр Хачатрян, Левон Ахвердян, Армен Маргарян, Марджан Аветисян, Ева Зограбян, Шант Ованнисян, Алис Капланджян, Ваагн Мартиросян, Сатеник Азарян, Нарине Петросян, Тумадж Данеш Бехзади и другие.

«В фильме "Весна ..." содержится призыв всерьез задуматься о государственном мышлении, сохранении государства, создании национальной идеологии, в которой роль каждого более чем важна.

Напомним, что фильм является совместным производством Aratta Production, Vision Studio, Phoenix Art Foundation. Он был снят при поддержке Министерства обороны Армении и ArLeAM», - говорится в сообщении.