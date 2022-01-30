Президент Арцаха принял участие в заседании Военного совета в Министерстве обороны

29 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Министерство обороны и принял участие в заседании Военного совета, посвященном решению предстоящих задач в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Арцах, в своем обращении к высшему командному составу армии глава государства поздравил с праздником Защитника Отечества, отметив, что в деле безопасности Родины Армия обороны продолжает играть ключевую роль, и со стороны властей будут приложены максимальные усилия для армейского строительства, а также для решения социально-экономических проблем военнослужащих.

«Мы живем в очень сложный период, когда глобальные вызовы заставляют иметь более надежную систему оборонной безопасности. Мы осознаем, что параллельно с деятельностью российского миротворческого контингента мы должны совершенствовать также имеющиеся у нас оборонные ресурсы, чтобы суметь обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Я уверен, что мы вместе с вами успешно Завершим реформы, начатые в армии", - сказал президент.

Согласно источнику, в ходе встречи Араик Арутюнян в торжественной обстановке вручил министру обороны - командующему Армией обороны Камо Варданяну также погоны, присвоив воинское звание генерал-лейтенанта, указ о чем подписал ранее.