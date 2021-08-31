Анонс мероприятий на 31 января
17:29, Январь 29, 2022
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- 17:29 Анонс мероприятий на 31 января
- 17:15 Главы МИД Германии и Франции посетят Украину
- 16:57 Путин не планирует встречи с лидерами других стран на Зимних Олимпийских играх в Пекине
- 16:47 Президент Арцаха наградил группу спортсменов и тренеров
- 16:39 Президент Турции назначил нового министра юстиции
- 16:17 В районе Карвачара из-за снежной бури заблудились азербайджанские военнослужащие
- 15:57 В Арцахе на основе эндемических молочнокислых бактерий производится новый продукт
- 15:48 Генсек НАТО пригрозил Москве увеличением сил у границ России
- 15:30 Реабилитационный центр "Дом солдата" планирует в ближайшее время открыть госпиталь для ветеранов
- 15:20 21-летняя девушка задержана за предложение взятки патрульным
- 15:17 Covid-19: в России за сутки зарегистрировано 113 122 случая
- 14:50 В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 3-6 градусов
- 14:38 В Цахкадзоре мужчина упал с 3-го этажа во время совершения кражи
- 14:26 Председателем Союза журналистов Армении переизбрана Сатик Сейранян
- 14:24 Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн
- 14:14 Задержан мужчина по подозрению в краже денег из сумки женщины в микроавтобусе
- 14:08 В Пекине установлены специальные камеры для обеспечения отдыха журналистов, освещающих Зимние ОИ
- 13:58 Посольство России в США призвало Вашингтон не вовлекать Киев в боевые действия
- 13:45 Аргентина считает неправильным неодобрение вакцины Sputnik V
- 13:11 Проживающих в Донецке и Луганске россиян могут призвать в ряды ВС РФ
- 12:55 За сутки от граждан поступило 8 звонков: МЧС
- 12:42 Гражданину Грузии по почте отправили золото на $64 тысячи. Таможня конфисковала его
- 12:39 В команде «Арарат-Армения» — новый футболист из Колумбии
- 12:26 Санкции США против России будут направлены против промышленности, а не потребителей
- 11:54 Джо Байден намерен отправить войска США в Восточную Европу истраны НАТО
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