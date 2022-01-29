Главы МИД Германии и Франции посетят Украину
17:15, 29 Январь, 2022
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что 7 и 8 февраля вместе со своим германским коллегой Анналеной Бурбок отправится на Украину.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
"Я собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бурбок»,-написалЛе Дриан в своем микроблоге в Twitter.
Он заверил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Франция выражает полную солидарность и поддержку Украине.
"Мобилизация продолжается особенно в нормандском формате с целью снижения напряженности", - добавил глава МИД Франции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм