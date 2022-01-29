Президент Арцаха наградил группу спортсменов и тренеров

В резиденции президента Республики Арцах 29 января состоялась церемония награждения арцахских спортсменов, занявших призовые места на отечественных и международных площадках в 2021 году, в ходе которого они удостоились денежного поощрения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Арцаха, Араик Арутюнян поздравил спортсменов Арцаха с достигнутыми успехами, отметив, что они способствуют развитию спорта в республике и достойному представлению Арцаха в мире

За вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортивной смены президент Арутюнян вручил ряду представителей сферы медали, а также свидетельства о присвоении званий заслуженного деятеля физической культуры и спорта и заслуженного тренера.

Глава государства пожелал всем награжденным новых успехов и подчеркнул, что власти республики продолжат держать в центре особого внимания сферу физической культуры и спорта, создавая необходимые условия для развития этой сферы.

На мероприятии присутствовали также председатель НС Артур Товмасян, госминистр Артак Бегларян, министр образования, науки, культуры и спорта Лусине Караханян.