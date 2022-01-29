В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 3-6 градусов

Днем 29января, 30-31 января и 1-3 февраля на территории Республики Армения ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 31 января, 2-3 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.

С 31 января температура воздуха постепенно повысится на 3-6 градусов

В Ереване днем 29 января,30-31 января и 1-3 февраля ожидается погода без осадков.