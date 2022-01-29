В Цахкадзоре мужчина упал с 3-го этажа во время совершения кражи

В Разданское отделение полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен 44-летний мужчина с тупым ранением грудной клетки и переломом ребер.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, прибывшим в больницу полицейским мужчина сообщил, что получил ранения в городе Цахкадзор —в результате падения.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий полицейские Раздана выяснили, что 26 января с целью совершения кражи этот мужчина отправился в недействующее здание коммунального хозяйства на улице Пахлавуняц города Цахкадзор и попытался украсть окна 2-го и 3-го этажей здания, однако с 3-го этажа здания упал и получил телесные повреждения.

По факту проводится расследование.