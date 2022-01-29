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В Пекине установлены специальные камеры для обеспечения отдыха журналистов, освещающих Зимние ОИ

В Пекине установлены специальные камеры для обеспечения отдыха журналистов, освещающих Зимние ОИ

Для отдыха и сна журналистов, освещающих Зимние Олимпийские игры в Пекине, установлены специальные камеры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Организаторы также решили доверить роботам приготовление пищи в столовой главного медиацентра. Им также будет доверена чистота этой столовой и кухни.

Подробности в видео


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