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Посольство России в США призвало Вашингтон не вовлекать Киев в боевые действия

Посольство России в США призвало Вашингтон не вовлекать Киев в боевые действия

Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить вооружение Украины, провоцирующего киевский режим на насильственную авантюру против жителей Донбасса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Радио Sputnik, об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Очевидно, что непрерывное обеспечение Вашингтоном киевского режима новым оружием, на самом деле подталкивает к военной авантюре против жителей Донбасса. Сегодня Вооруженные Силы Украины открыли огонь по жилому зданию села Ясное близ города», - говорится на странице посольства в Facebook

По словам представителей дипмиссии, Вашингтон в ежедневном режиме "рекламирует" свою деятельность, предоставляя сотни тонн военной помощи, под предлогом предполагаемого нападения Российской Федерации.

 


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