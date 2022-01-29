Посольство России в США призвало Вашингтон не вовлекать Киев в боевые действия

Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить вооружение Украины, провоцирующего киевский режим на насильственную авантюру против жителей Донбасса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Радио Sputnik, об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Очевидно, что непрерывное обеспечение Вашингтоном киевского режима новым оружием, на самом деле подталкивает к военной авантюре против жителей Донбасса. Сегодня Вооруженные Силы Украины открыли огонь по жилому зданию села Ясное близ города», - говорится на странице посольства в Facebook

По словам представителей дипмиссии, Вашингтон в ежедневном режиме "рекламирует" свою деятельность, предоставляя сотни тонн военной помощи, под предлогом предполагаемого нападения Российской Федерации.