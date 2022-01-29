Аргентина считает неправильным неодобрение вакцины Sputnik V

Президент Аргентины Альберто Фернандес считает неправильным, что ряд европейских стран не одобряет российскую вакцину Sputnik V и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

«Я думаю, что это (неодобрение вакцины Sputnik V) является европейской ошибкой, продиктованной геополитическими соображениями, поскольку у нас есть один из самых качественных в мире органов по контролю над вакцинами и утверждению. Я знаю, что этот орган очень требователен, так что у меня нет объяснения, почему это так долго длится в Европе», — сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, заявил президент в интервью телеканалу RT.

Он также добавил, что говорил лидерам стран Европы и гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу об эффективности российской вакцины.

Ранее представитель администрации президента Аргентины сообщил РИА Новости, что Фернандес рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля.

С 4 марта 2021 года Sputnik V проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.