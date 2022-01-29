Проживающих в Донецке и Луганске россиян могут призвать в ряды ВС РФ

Граждане России, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, по их желанию, могут быть призваны в Вооруженные силы России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий.

Он добавил, что в случае призыва эти граждане будут служить в России.

Виктор Водолацкий отметил, что вопрос безопасности и защиты русскоязычного населения является одной из основных тем встреч с жителями Донецка и Луганска. Их очень беспокоит перспектива вторжения украинских вооруженных сил.