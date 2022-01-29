За сутки от граждан поступило 8 звонков: МЧС
12:55, 29 Январь, 2022
27-28 января в Национальный центр кризисного управления МЧС Армении поступило 8 обращений для оказания помощи гражданам в разных уголках республики.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сигналы поступали, в частности, из Еревана, из города Арташат Араратской области.
На место прибывали спасатели и оказывали гражданам необходимую помощь.
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